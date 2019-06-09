政Whats噏：做過議員怕惹劣評　李華明被踩唔敢聲

俗話「人怕出名豬怕肥」，做得議員就係公眾人物，喺公眾場所一舉一動都被𥄫住，稍有不慎就會被質疑係咪濫用議員特權。不過，立法會前議員李華明卸任後，雖然已淡出政界，但依然都有呢個「枷鎖」，因為怕被人話佢做過議員就蝦蝦霸霸，結果被人踩都唔敢出聲。究竟發生乜嘢事呢﹖



李華明冇做議員後自己創業，近年仲粉墨登場拍電視廣告推銷牛筋丸、芝士腸等，人氣可能仲勁過做議員嗰陣。不過，亦都因為咁而令佢有「包袱」，佢話試過同太太搭飛機時，畀空姐踩都唔敢出聲，空姐仲要踩完一次又一次添！但佢都唔敢出聲，話驚一投訴，就有人拍片擺上網，「到時就畀人鬧呢個前議員點點點」咁話。



其實，佢敢怒不敢言嘅點止係被人踩吖，仲曾經因為租屋發生小風波添！話說佢同家人購入將軍澳物業前，一直都係租樓住，租約期滿，就打算住番自己嘅物業，點知租屋嘅業主要求喺交還單位前，要佢自費翻新番租用單位，雖然要花一筆錢，但因為唔想被業主唱衰，惟有硬食。



佢又話搬入新屋前因為要裝修，本想續租多一排，但業主要求續租期間允許帶人上佢個單位睇樓，由於仲住緊又點可以隨隨便便畀陌生人上嚟睇樓呢？結果佢同業主都係傾唔掂，惟有租住酒店，仲搵咗個倉擺住啲物品先。



到後來終於搬入自己層樓嘞，又因為內地訂造嘅傢俬含有甲醛，搞到太太眼睛發炎，佢又要搵除甲醛公司幫手，又再搬入酒店住兩星期。真係搬一次屋都一波三折喇！



好多人爭崩頭都想做議員，但一出咗名後，咁就成世都會被人望住，一發生啲乜嘢事，無論自己係啱定錯，都好易被人公審，隨時壞處多過好處，真係諗清楚至好呀！



