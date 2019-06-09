政界促請堅持修例　遊行人數多寡不代表一切

民陣遊行，警方指有24萬人參與，有時事評論員認為，今次遊行人數較其他遊行稍多，亦不能說代表甚麼，政府應該擇善固執，堅持修例。有立法會議員指，反對派及外國勢力千方百計誤導市民，相信市民未認真了解修例內容前已被嚇壞，無論遊行人數多少，最緊要是事情正確，必須修例。



時事評論員陳雲生指，人數不能反映真實一面，相信人數稍多是由於政府對修例解釋不夠好，加上泛民抹黑，令市民有不必要的猜疑和誤解。他認為，政府應擇善固執，堅持修例，並指最反對修例的人，隨時本身涉及一些事情，因而害怕會被移交，而作為有管治能力的政府，事情「啱就係啱」，應該堅持下去。



立法會議員葛珮帆指，最近一段日子，反對派及外國勢力千方百計誤導市民，又動員市民出來，相信市民未認真了解修例內容便參與遊行。她呼籲社會要理性討論，不要受散播出來的恐慌而影響判斷。



前立法會議員、23萬監察發言人王國興認為，今次參與遊行人士是受反對派的「大話」影響，人數多少不影響是非黑白，而他又歸咎本屆政府一直縱容反對派，造成今次局面。