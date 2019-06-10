東方日報A2：72萬人聯署撐修逃犯例

為引渡台灣殺人案疑犯而修訂的《逃犯條例》草案，將於周三（12日）直上立法會恢復二讀，民陣昨日發起遊行要求政府撤回修例，但另一邊廂，保公義撐修例大聯盟昨日公布，收集到逾七十二萬名市民網上聯署支持修例，支持團體達三百三十五個，大聯盟指數字反映有關修例獲香港主流民意支持，冀政府如期完成修例。有政界中人指，最重要是事情是否正確，有關修例即將恢復二讀，各界應該黑白分明，團結一致，對抗歪理，政府須將修例進行到底，不能退縮，否則日後將會難以管治。



保公義撐修例大聯盟約二十人，昨午在政府總部外請願，他們手持橫額及標語，高叫「保公義、護法治、撐修例」等口號，又將逾七十二萬人聯署信遞交予保安局副局長區志光。大聯盟召集人及發言人黃英豪指，四月中開始發起聯署，不足兩月有逾七十萬人參與，證明香港主流民意支持修例，期望能堵塞法律漏洞，不再成為「逃犯天堂」，以維護法治和確保社會公義，讓香港更安寧，市民更放心，期望政府堅定前行，如期完成修例。



立法會議員葛珮帆指，最重要是事情是否正確，有關修例即將在立法會大會恢復二讀，冀各界黑白分明，團結一致，對抗歪理，令市民明白今次修例不會影響日常生活。她指，不想香港成為逃犯天堂，不希望犯下嚴重罪行的人士來港後，又沒有途徑被遣返。前立法會議員王國興指，今次修例源於刑事罪犯不能被遣返，涉及公義，香港不能成為逃犯天堂，政府必須將修例進行到底，不能退縮，政府若不堅持公義，若未能維護是次修例，團結各方支持，日後將會難以管治。



此外，政府上月底公布新修例建議，包括將移交逃犯的罪行刑罰門檻，由三年提高至七年或以上。立法會內務委員會前主席劉健儀昨在一個論壇上指出，提高至七年或以上才移交並非小修小補，雖然人權保障未納入草案，但就是否移交的審訊是公開的。她又指，對於修訂未能在法案委員會審議感到心痛，明白市民對草案的憂慮，期望恢復二讀後，在全體委員會階段修訂時，政府能給予市民更多保證，即使政府僅作口頭承諾，亦可在日後打官司時，成為考慮因素。



近日建制派已多次重申，修例後有多重把關，政府和法庭均會審批，加上「八不移交」情況保障，普通市民生活不會受影響，唯獨嚴重罪犯、漢奸走狗及香港一眾「黑惡」如壹傳媒黎智英等才需要擔心通過修例，呼籲市民安心。



此外，香港漁民團體聯會（漁聯會）昨午再有二十艘鐵殼漁船在維多利亞港巡遊，支持政府修例。漁船掛上寫有「撐修例，保平安」、「修例合理合法，彰顯法治進步」，以及「逃犯若甩身，港人難安心」等橫額。漁聯會指，連同前日（8日）發動的六艘掛有「撐修例」橫額的漁船，兩日合共有二十六艘漁船，逾一百名義工參與行動。