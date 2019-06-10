Dr.東：瑪麗推先導計劃　「談、笑、用」評估腦中風

腦中風突然來襲，幾乎無人能夠抵擋。瑪麗醫院去年推出「院前腦中風評估」先導計劃，救護員發現街上有人暈倒，透過「談、笑、用」3準則，測試病人說話或表達能力，臉部表情及病人手或腳的活動後，評估病人是否中風，懷疑中風者會立即送入瑪麗醫院急症室，醫療團隊隨時候命搶救病人，大大提高康復率。



80歲黃婆婆上月在公園晨運時暈倒，及時得到救護員用先導計劃測試後證實中風急送醫院，經救治後一周內出院，現時情況跟中風前沒有大分別，只是雙腳間中稍有乏力，可謂逃過一劫!



腦中風是本港第4號致命殺手，每年約有1萬至1.2萬人因急性中風送入公立醫院，腦中風主要由動脈血栓或出血引起腦損傷。「談、笑、用」3準則測試病人有否中風計劃去年7月運作，截至今年2月，瑪麗醫院篩查在評估中的159位病人，發現在117人符合預報條件中，有96人發現患上急性中風。相比起沒有院前腦中風預報，病人到院至注射溶栓劑時間大幅減少約17分鐘，而到院接受栓術治療則減少約34分鐘。



香港消防處助理救護總長(港島)(署長)詹柏霖表示，推行討測試計劃前，有為救護員提供腦中風知識培訓，並會制訂表格協助救護員為病人作初步評估。他解釋，救護員執行時會透過「談、笑、用」三項準則作評估，「談」指病人的說話或表達能力;「笑」指臉部表情;「用」指病人手或腳的活動能力，如評估分數為2分或以上，救護員會立即致電瑪麗醫院急症室，讓院方人員隨時候命，縮短病人搶治時間。



港大李嘉誠醫學院神經外科學系助理教授曾震安表示，中風是突發性，可以由完全無事到突然一邊手腳控制無力、說話口齒不清等，傳統上須於發病3至4個半小時內使用靜脈輸注溶栓治療，或須於6小時內使用經動脈取栓術，但每快1分鐘平均拯救多約200萬腦神經細胞，因此每1分鐘都很重要。



瑪麗醫院內科顧問醫生謝曼瑜表示，中風的殘障或死亡率高達8成，若果大部分病人沒有及時接受治療，會需要臥床、坐輪椅，甚至死亡，因此病人需要盡快治療，期望將相關後遺症降至最少。



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