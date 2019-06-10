鄭若驊賴死唔走　拖累政府管治

律政司司長鄭若驊醜聞纏身，先後被踢爆疑「秘撈」參與仲裁案，以及無利益申報配偶物業。有學者直斥，鄭若驊「做官黑白不分，做人含糊不清」，誠信令人質疑，轟她「面皮厚，唔知醜」如同無賴，一直「賴死唔走」只會拖累政府管治。



鄭若驊去年甫上任就捲入僭建醜聞，遭各界炮轟，其涉嫌欺詐、隱瞞僭建地庫以騙取銀行按揭的案件至今仍未「甩身」，她其身不正，醜聞一單接一單，民望低迷一直「墊司底」。



鄭若驊更因「放生黎智英，唔告梁振英」而捱轟，指其在沒有外判及徵詢獨立法律意見下，就決定不檢控前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司五千萬港元案件。違法佔領行動案四月判刑，案件被告的刑期被質疑過輕，律政司亦拒絕上訴。



此外，鄭若驊上任不足一個月就宣布「放生」捲入「黑金」秘捐案的壹傳媒黎智英，已惹來全城抨擊，黎於前年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，即使有相有片，證據確鑿，事隔兩年至今，黎仍未被檢控。



外界一直質疑鄭若驊是否有能力勝任律政司司長一職，其帶領的律政司亦連番甩轆，包括未有與時並進，拒絕修改過時的「不誠實取用電腦罪」，最終導致十多宗案件須改控其他控罪，甚至需撤控，令本港出現執法真空。而去年一宗「唔告貴利告債仔」的案件，律政司亦受到法官批評。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，鄭若驊涉「秘撈」醜聞愈描愈黑，無利益申報配偶物業明顯犯錯，卻理直氣壯地死撐毋須申報，等同無賴，質疑鄭無在過往的僭建風波及「秘撈」仲裁案等事件中吸取教訓。



陳續說，她於黎智英涉刑事恐嚇東方記者案，「告唔告模棱兩可」，更反映她「做官黑白不分，做人含糊不清」，未能分清對錯，違反法治精神。鄭其身不正，已未能發揮作用，根本無資格擔任律政司司長，如繼續留任，只會拖累整個政府及破壞政府誠信，應盡快下台。