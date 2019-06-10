做官黑白不分　做人含糊不清

律政司司長鄭若驊上任一年多以來，先後爆出寓所僭建醜聞及涉「秘撈」仲裁案無申報等多宗醜聞，近日再被揭發其丈夫在其任內購買豪宅，鄭同樣無申報。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評鄭若驊無視申報制度，更砌詞狡辯，逃避公眾監察，直指她醜聞一大籮，誠信早已破產。受訪者更炮轟她不務正業，未有履行職責，更其身不正，敗壞法治，拖累政府施政，應辭職下台。



鄭若驊繼涉「秘撈」仲裁案無申報後，再被揭發其丈夫潘樂陶在她任內購買了兩個合共超過一億六千萬元的半山豪宅物業，鄭亦沒有申報，更「死撐」指有關物業並非由她實際擁有，沒有實際利益，故毋須申報。



有立法會議員則批評鄭若驊的說法是侮辱港人智慧，質疑她用盡「法律罅」迴避向公眾交代及所有監管，帶頭破壞申報制度，做法並不合乎公眾對利益申報的理解。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百七十六名十八歲或以上市民，結果顯示，對於鄭若驊被揭涉「秘撈」仲裁案，又死撐毋須申報，大部分受訪者不接受其說法，四成八受訪者認為，廉署應徹查；三成五轟她做官黑白不分，做人含糊不清；一成一擔心牽涉商界，恐涉及利益衝突。



鄭若驊再被揭無申報丈夫新購入有兩個豪宅物業，五成八直指，其誠信早已破產；一成八批評她刻意逃避公眾監察；另一成八斥不斷重複犯錯，做事粗疏。



有司長及多名行會成員均申報配偶物業，對鄭若驊死撐毋須申報，五成六受訪者直斥她無視申報制度；兩成一狠批她砌詞狡辯；一成四更斥她無賴，無吸取漏報秘撈教訓。



立法會討論修訂逃犯條例建議，鄭若驊又無出席解答議員爭議性提問，七成二直指她無履行責任；一成六形容她不務正業。



律政司遲遲不檢控壹傳媒黎智英等其餘佔中搞手，黎刑事恐嚇東方記者亦未檢控又無交代，三成四受訪者批評是徇私枉法，姑息養奸；兩成五轟檢控模棱兩可，如縮頭烏龜；兩成三直指未能分清對錯，有違法治精神。



鄭若驊連爆多宗醜聞，律政司檢控甩轆「應告唔告」，五成六受訪者批評她醜聞一大籮，應辭職下台；兩成一更指她破壞政府誠信，拖累施政；一成七斥她其身不正，敗壞法治。



綜觀以上情況，大部分受訪者均坦言對鄭若驊的表現感到極度不滿，直斥她並未做好本分，帶頭破壞申報制度，直指她的個人誠信早已破產，其帶領的律政司同樣連番甩轆，令法治淪亡，反映她未能勝任律政司司長一職。