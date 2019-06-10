探射燈：員工要自保！　訂僱傭合約護權益

現行勞工法例對僱員保障不足，東網曾報道有英泥廠雜工因按上司指示乘坐的士回工廠工作，落車時不幸被同事於門外空地噴灑的水滑到以致腰椎塌陷，影響活動能力受影響，惟有關公司指由於事發時並非於公司範圍，該僱員亦未打卡，因此拒絕作出補償。此外，亦有外判搬運工人工作期間受傷，卻因沒有合約證明證實其僱傭關係而不獲工傷賠償。



執業大律師陸偉雄指，僱員在上下班期間受傷未必獲賠償，若訴諸法律，則需提供足夠理據證明意外因僱主決定而非個人因素導致。陸又指，僱員接獲口頭通知去工作的情況並不罕見，惟在欠缺合約訂明僱傭關係的情況下，僱員變相成為自僱人士，若出現工傷，相信難以獲得賠償，在審理糾紛時亦難以提供證據說服法官。他提醒僱員需與僱主簽訂僱傭合約，訂明工時、工資及強積金供款等細節以保障個人權益。

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