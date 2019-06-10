探射燈：政策廢權益無保障　打工仔做死無命賠

世衞日前將「過勞」納為「職業現象」之一，惟出名工時長的香港，至今仍欠缺政策或指引。有會計從業員曾「直踩」1個月工作而無休假；有機場地勤人員因工作過勞而發生工傷，有員工更因連續工作近50小時而猝死，立法會議員批評政府未有正視勞工權益。



「朝早10點開工，收（夜晚）11、12點已經好基本，有時仲可能要OT（加班）到（凌晨）3、4點，甚至5、6點。」從事會計的羅女士（化名）表示，自入職以來便面對長工時及無假放，曾連續工作1個月，過勞致經常頭痛和失眠。羅又指有同事曾2個月未休假，亦有同事因過度勞累在工作期間暈倒送院，唯一出路只有轉行。



香港會計業總工會發言人表示，會計業界加班情況普遍，每天加班時間不少於2至3小時，認為政府應設立標準工時保障僱員，至於資方除了考慮員工生產力，亦需考慮其承受能力，同時應訂立最高工時。



機場地勤亦面對同樣問題，地勤人員底薪偏低，幾乎所有員工均會透過加班賺取合理薪酬，半年前入職的陳小姐受訪當天，才剛工作12小時，前1天亦加班至凌晨零時回家，再趕及清晨6時前回機場工作。陳現時每月加班約20至30小時，早前工作時因精神不佳而扭傷腳踝。



香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明指，行內加班普遍，過往3年間處理過數宗同行在工作中猝死個案，最近1宗事主連續工作近50小時。葉批評政府在保障勞工權益方面落後，促加緊研究把工作期間猝死納入工傷範圍。



立法會議員柯創盛批評，政府一直以來未能全面保障勞工權益，亦對勞工及福利局早前以社會對標準工時立法仍存分歧，推卸訂立標準工時的責任表示失望。



根據勞工處資料，2016至2018年間，在工作期間非因意外死亡的個案每年約120宗；去年有66名僱員死於心臟病。發言人指，經過多年討論，社會各界仍就任何有關工時的立法建議意見分歧。在缺乏廣泛共識的情況下，政府決定先着力為11個指定行業制訂工時指引，以盡快在切實可行的情況下改善僱員的工時安排。



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