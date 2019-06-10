勞工處搜證粗疏　僱主鮮有被控

勞工處曾介入涉事外勞被要求從薪金中「回水」的個案，惟職工盟總幹事蒙兆達指，被投訴剝削外勞的僱主過去鮮有被控，因勞工處處理投訴及搜證的方法粗疏所致，例如工會曾就院舍外勞被扣薪及扣假投訴，該處竟派員大搖大擺到涉事院舍，當僱主面問事主是否被剝削，直言︰「不如掉轉響（勞工處）處長面前問個勞工處員工係咪畀人蝦，你估個員工會唔會講出來呢？」



蒙又指，勞工處曾辯解無法起訴相關僱主是員工不肯作證，說法本末倒置。外勞一方面無法長久留港，另一方面亦無任何住宿或生活津貼，肯定不會選擇留港做證：「佢哋吃住都係問題，咁點可能留低做證人呢？勞工處就話佢哋唔肯，咁係邊個有問題呀！」他要求勞工處改變現時處理投訴方法，例如單獨面見疑被剝削的外勞，並向願意擔任證人的外勞提供住宿津貼，以增加成功檢控機會。



勞工處言人續稱，「補充勞工計劃」為輸入勞工提供全面保障，除受勞工法例保障，更獲政府就該計劃訂定的標準合約提供額外保障和福利，包括僱主必須自動轉帳發放工資，並確保工資直接存入其在港銀行戶口等。勞工督察不時巡查輸入勞工的工作地點，會見輸入勞工，又指會繼續致力保障他們的權益，並不時檢視監管措施，以加強對他們的保障。