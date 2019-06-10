被欠薪剋扣工資　廣東工人集體抗議

外勞疑被剝削問題存在已久，近期最受注目的一宗事件發生於去年6月，牛頭角一私營安老院被指剝削外勞，10名透過勞工處補充勞工計劃來港的廣東工人發起抗議行動，工作期間離院抗議資方欠薪及剋扣超時補水等，並在工會代表陪同下到勞工處投訴，之後又到政府總部外露營爭取應得權益。



該批外勞在上述院舍任職護理員，任職期介乎9個月至9年，他們表示每日工作逾12小時，較合約列明的9小時多，但既無超時補水，月薪扣除住宿費後僅約1.1萬港元，僱主更疑要求每名外勞每月上繳3000港元現金，變相實收薪酬僅約7000港元。不過，她們為保飯碗一直啞忍，而當中一名外勞更聲稱遭無理解僱。事件擾攘多時，9名涉事外勞曾收資方律師信，要求返回工作崗位及停止失實言論，協助他們的勞工團體反駁指資方「惡人先告狀」及資方缺席勞資調解會議等。



這宗護老院內地外勞因加班費及法定假日問題演變成的集體離職後追討欠薪事件，延至同年10月，雙方終在勞資審裁處達成和解協議。外勞原追討360萬港元加班費、休息日工資及法定假期工資等，但勞審處只限追討6年權益，故降至300萬港元，而外勞接受和解亦只能討回部分欠薪。