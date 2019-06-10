涉剝削兩女外勞出糧回水　護老院4高層被捕

勞工處監管不力，變相縱容護老中心長期剝削內地輸入勞工。一名女外勞在土瓜灣一間護老中心任職超過3年，有人要求月薪僅1萬多港元的她每月出糧後「回水」數千港元予中心，更有人疑企圖以2.5萬港元「掩口費」，要求另一名女外勞勿向外透露其薪金安排。二人多年來被剋扣工資逾50萬港元，不甘被剝削報警。九龍城警區重案組聯同入境處上月採取行動，以涉嫌串謀詐騙及妨礙司法公正罪名拘捕中心4名現任及前任高層。外勞遭僱主剝削的問題已非朝夕，有工會狠批勞工處一直粗疏處理。



消息指，一名來自佛山的女子於2015年時獲聘來港，以輸入外勞身份合法在中心工作，薪金約每月1萬多港元，惟有人涉嫌要求該外勞，每月在薪金中「回佣」數千元，兩年後再續約時，另有人再增加「回佣」金額。直至去年底，事主返內地後再來港向警方求助。至於另一名女事主亦是來自內地的外勞，被人以相同手法剝削工資。九龍城警區重案組經追查後，上月14日掩至涉案護老中心拘捕一男一女管理層，事後拘捕一男一女前管理層。記者曾致電涉事護老中心，惟接線女職員指不清楚事件，着記者留下電話轉交負責人回覆，惟至今未有回覆。



警方發言人證實，九龍城警署4月9日及15日分別接獲兩名50歲及46歲的內地女子報案，指她們受僱於紅磡一間護老中心，期間每月支薪後，中心均要求她們將部分薪金歸還，涉及兩人薪金分別約為28.5萬港千元及26萬港元。其中46歲報案人指職員曾給她約2.5萬港元，要求她不要向有關部門透露其薪金安排。67歲姓張女子、38歲姓陳男子、38歲姓朱女子及52歲姓樂男子，分別涉嫌串謀詐騙及妨礙司法公正被捕，暫獲保釋候查，本月中旬需再向警方報到。



社區及院舍照顧員總工會曾陪同其中一名外勞楊女士到警署報案，工會當時指她經銀行出糧後，兩日後便有管理層要求她「回水」6500至7500港元，4年間被扣工資及中介費分別為24萬元及4萬元。今年3月，楊女士在工會陪同下向勞工處請願，楊稱在職期間每天需加班3小時，每月按合約出糧的同時需以現金方式「回水」予僱主，入職時更被迫簽了如白頭單、甚至白紙等不明文件。



楊向勞資審裁處追討僱主的案件4月8日提堂，僱主否認剋扣工資，裁判官指案件或涉欺詐，建議她報警，故她翌日報警。勞工處發言人指，一月時曾為勞資雙方舉行調停會議，因未能和解，該處已應勞方要求轉介個案到勞審處作仲裁，如有資料顯示僱主涉嫌違反勞工法例，勞工處會進行調查，如有足夠證據就會檢控僱主。