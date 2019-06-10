一秒檢測視網膜功能　專家教抗藍光護眼小貼士

人的壽命愈來愈長，即使可以活到百二歲，身體機能也能夠同步健康嗎？以眼睛為例，隨着智能電話及平板電腦普及，長時間使用電子產品，如果出現眼紅、眼乾、眼矇等問題，可能就是被電子屏幕發出的藍光所影響，長遠或會導致眼睛提早衰退、畏光等。一旦眼睛功能提早出現問題，有機會要在黑暗中度過晚年，因此及時護眼才是上策！



「返工要用電腦，收工之後就用電話，即係一日有10幾個鐘都對住個屏幕。」市民文先生表示，經常出現眼乾、眼有紅筋的問題，他曾試過在黑暗環境中使用電話，「對眼真係好唔舒服，唔應該咁做，滴眼藥水都係短暫紓緩。」



市民陳小姐指，「香港人機不離手，我覺得呢個係我哋嘅通病嚟！」她稱，明白長時間用電子產品會損害到眼睛健康，但難以避免，「用得電話耐都會睇嘢矇，惟有抖下先再用。」



「藍光係好高強度嘅可見光，電子產品會發出呢啲藍光，長期對住係好傷眼。」註冊視光師余家駒表示，即便只連續使用3至4小時，藍光都會累積而損害眼睛的黃斑部，嚴重的更會導致眼睛不適甚至影響視力。黃斑點位於視網膜中央，乃視覺神經細胞最敏銳的區域，專門負責中心視力、辨認顏色和觀看微小事物。余指，長時間近距離看電子產品，或者螢幕亮度過高，容易令眼睛過勞、怯光。長此下來，看東西時更有機會出現物體變形、視力模糊的情況，甚至令眼睛提早衰退。



坊間有不少自我檢查方法，其中阿姆斯勒方格表可快速測試出眼睛黃斑部的功能是否正常。先分別遮蓋其中一邊眼睛，單眼直視方格中央點，如果方格出現變形或部分直線消失，便代表黃斑部可能出現異常。余呼籲市民減少用電子產品的時間，更可佩戴太陽眼鏡及防藍光的眼鏡，並多補充具高抗氧化功效的天然食材。



除減少接觸藍光，市民亦可從飲食着手維持健康視力。玉米黃素及葉黃素是有效的抗氧化成分，有助保護視覺細胞。但人體卻無法合成這兩種營養，必須額外靠飲食攝取。而深色蔬菜如紅蘿蔔、燈籠椒等亦含此營養，不過需大量進食才能有效用。至於從中醫角度而言，保肝清肝才可明目。其中具高抗氧化功效的天然食材，如石斛、枸杞子、萬壽菊等，都可以保護眼睛健康。市面上有以中西結合的醫藥理論研製的護眼配方，含以上多種成分，較單一成分產品更有效維持眼睛健康，由內到外全面護眼，適合關注眼睛健康人士食用。