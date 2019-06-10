佔中案兩罪罪成今判刑　陳淑莊腦瘤未完全切除

在2014年歷時79天的違法佔領行動(佔中)，導致香港多個商業區癱瘓，涉案9名被告早前全部被裁定罪成，其中8人已在今年4月底判刑。案中唯一女被告公民黨立法會議員陳淑莊(47歲)，在判刑當日求情時自揭有腦瘤，需作緊急手術，法官因此批准將她的判刑押後至今日(10日)在西九龍法院處理。



辯方指已向法庭呈上進一步求情資料，包括陳淑莊的最新健康狀況。辯方表示幸陳的腦部瘤屬良性，惟陳腦部的瘤尚未完全切除，現仍需接受放射性治療，若不持續接受治療，恐其腦內瘤會再次增長，並會危及其性命，醫生指陳須接受治療，而每次接受治療後，也須休息再繼續，接受治療後亦出現副作用影響日常生活，包括疊視，甚至影響走路。



辯方又指陳需連續30次接受治療，並須腦科醫生在場。法官問及陳能否在懲教安排下接受治療，辯方則表示曾作出有關查詢，問及懲教能否提供放射性治療，惟署方只是一般性回覆，表示會為囚犯提供適當的關注。辯方強調陳需要接受特別的治療，並因治療的副作用，日常生活亦要他人輔助，希望法庭考慮緩刑處理。



陳淑莊今早手持拐杖抵達法院，她在開庭前表示，約1個月前接受手術，術後視力出現疊視問題，低頭看東西才無疊視，又指未來康復要靠自己努力，不會令大家失望。



陳淑莊早前被裁定兩項罪成，分別是一項煽惑他人作出公眾妨擾罪及一項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪。而陳淑莊在4月底自揭有腦瘤後，於5月初進行移除腦瘤手術，經化驗後證實是良性腫瘤，她留院約一周後出院。