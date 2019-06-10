200億購社福設施　立會通過議案促先檢視政府空置單位

港府計劃豪花200億港元購買158個物業作社福設施，預計最快明年第一季入市。立法會福利事務委員會今(10日)討論事宜，有議員關注公帑將如何運作及監察，以及防止利益衝突。會上通過議員田北辰的無約束力議案，要求當局先檢視所有政府空置單位，用作福利用途，始再考慮在私人市場購買物業。



議員張超雄指，當局計劃將整筆200億港元項目交到財委會審議，質疑此舉會減弱議員對當局購買每項物業的監察，又認為項目欠獨立的委員會監督，是難以接受。



勞工及福利局局長羅致光回應指，購買物業時考慮到不同地區的服務需要及短缺，並考慮未來10年預計會有100項建設，涉及300個社福設施，強調以200億港元購買物業只是短期措施，因即使在買地條款加入興建福利設施的要求或透過私人土地作福利用途特別計劃增加設施，或需時4年以上。他承認，未必可買足158個物業，因所需的地方可遇不可求，而目前未有具體購買物業的清單，因未知項目何時可獲立法會通過。



至於監察公帑運作方面，羅致光指，每年可到委員會交代進展，並稱難以在購買物業前向立法會交代，「(買)幾千呎地方每次都嚟(立法會)，咁9成買唔到」。此說法隨即被張超雄批評，「事後先講，咁係被通知」，表明若無獨立的督導委員會跟進項目，會在財委會反對項目。