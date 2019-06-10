資料庫：南亞兵團作奸犯科　斬人老笠手法兇狠

元朗今晨(10日)9時許，發生南亞刀匪截劫七人車案。據資料顯示，本港近年曾發生多宗同類事件，至少有三宗案件與南亞裔匪徒有關，其中在去年11月，四名南亞刀匪在沙田麗豪酒店，劫去一個載有1500萬港元的行李篋，兩名南亞漢涉案被捕。



本年5月3日，一名中年本地男子，到紅磡黃埔一間找換店兌換400萬港元現金後，揹着放有巨款的背囊離去，途中突遭兩名南亞匪從後截劫，事主拚死反抗，一匪徒揮刀斬傷事主左腳，另一匪徒搶去背囊後逃走，有店舖職員及休班警協助追截，終把一名持行街紙的印度漢制服，另一人逃脫。警方其後檢獲兩個背囊、一把牛肉刀及起回所有失款。



去年11月22日，深水埗一間找換店3名男職員與1名女中介人，在沙田麗豪酒店房間內，準備進行美鈔兌換交易時，突遭5至6名持刀南亞匪闖入綑綁打劫，掠走3個載有1500萬港元現金背囊、手提包及手拖篋，匪徒乘坐接應七人車逃走。警方根據職員放置在篋內的全球定位系統（GPS）追蹤器進行追捕，在大角咀尋獲賊車，僅檢回15萬贓款。事後，警方在東涌及土瓜灣以涉嫌行劫拘捕兩名南亞漢。



去年8月9日，兩名南亞匪夥同本地幫共4人，在尖沙咀一間找換店，趁3名職員運送巨款時，突然衝出向一名職員「爆樽」扑頭施襲，然後搶走一個載有1000萬元現金的行李篋後逃去。



去年2月8日，重慶大廈一間找換店5名印籍男子，拖着兩個載有4.5億日圓（約3200萬港元）的行李篋步往銀行入數，途中遭8名南亞裔匪徒亮刀前後夾擊毆劫，搶走兩篋錢後，分別登上七人車和徒步逃走，警方在美孚橋截停賊車拘捕3人，其後再拘捕2人。

