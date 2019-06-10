西九ACE項目料2025年落成　發展商有30年營運期

西九文化區管理局今日(10日)就總樓面面積逾13.5萬平方米的ACE項目(藝術、商店、展覽)邀請有興趣的承辦商提交發展意向，管理局將於周三(12日)開放發展意向書，暫定今年第3季至第4季招標，預計2025年落成。西九管理局行政總裁栢志高指，項目有商業成分，期望可逐步改善財赤情況，又期望項目是實用、具標誌性及有趣。



管理局會在8月12日截止提交意向書，明年第3季授予合約。發展商需在5年內完成設計及建造，30年營運，若發展商比指定規劃時間遲，會在收入中抽取部分金額作懲罰。



管理局會公開邀請私人機構投資者提交發展意向，經評選符合資格之機構將被邀請參與ACE項目的設計、建設、融資、維修及營運的招標，而招標將以「建造、營運及移交」的採購模式進行。



栢志高強調，管理局是與發展商攤分收入而非利潤，以確保局方每月都有一定收入，以助增強長遠財務持續性，隨更多項目落成，局方期望攤分更多收入。他指，未來招標書條款中，會加入控制建築物設計及管理展覽及其他設施的指引，以確保ACE與西九文化區內其他發展項目互相配合。他又指會要求發展商有最低收入，希望在發展商正式營運的第一年有收入。



栢認為，合約為期至少30年是適合，因想與發展商建立伙伴關係，希望他們是有承諾而非半途放棄，而發展商亦需時回本。他表示，在去年公眾諮詢後，已有多間發展商有興趣，並相信他們已開始準備意向書工作，認為2個月時間足夠予發展商準備。



ACE項目内容包括在位於市中心的藝術區設立展覽中心、酒店和出租辦公室，連同附設的零售/餐飲/消閒設施，ACE將會是綜合發展項目及展覽樞紐，展覽中心部分必須提供47,045平方米的藝術、商業和展覽空間，以回應有意在香港擴充規模的各類型藝術博覽會、展覽、會議及娛樂節目等的場地需要。



展覽中心毗鄰一幅U形用地，可建成81,066平方米的酒店和出租辦公室，以及約6894平方米的附設零售/餐飲/消開設施。