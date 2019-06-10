陳淑莊腦瘤要電療　專家指須精準否則損正常腦組織

公民黨立法會議員陳淑莊在4月底判刑當日求情時自揭有腦瘤後，5月初進行移除手術，其後證實是良性腫瘤，其律師今(10日)在庭上指她未來三個月須接受30次電療。香港大學醫學院腦內科教授張德輝指，若腫瘤接近腦幹位置，傳統電療的計劃要精準，電療有機會牽連令其他正常的腦組織或細微血管受傷，這些損傷帶來的後遺症，通常會在療程後一至兩年逐漸浮現。張又指，良性腦膜瘤經手術切除腫瘤配合電療後，復發率約3%。



張表示，腦瘤有機會生長到包裹着重要的組織或神經線，若連同這些重要組織切除，有機會影響病人日後的活動能力。負責切除的醫生權衡過後，有機會寧願保留小部分位處較高危的腫瘤，待病人術後約4至6星期，腦部組織消腫、傷口復原及充分休息後，再開展電療，透過一些高能量的射線，照射腫瘤細胞，可以穿透腫瘤內的DNA去氧核醣核酸，進行破壞，使有關細胞死亡。



張說，傳統電療療程次數比較多，由臨床腫瘤科醫生計算放射的位置及能量，患者一般於療程後有「作嘔作悶」的情況，亦有機會在電療期間射中正常的細胞或神經線，例如射傷了細微血管，血管日後會出現缺血損傷。至於在囚人士可否在服刑期間接受傳統電療，張說，不評論個別人士，但一般而言，設有羈留病房的公立醫院均可為在囚人士電療。



至於外表方面，張德輝提到，接受電療的位置皮膚上有機會出現暗黑，似黑色素般的情況，若電療位置處於耳後有頭髮遮蓋便不顯眼，若電療位置近臉部則有機會較明顯。



