追收藏品案　葛師科入稟指一名被告違令促收監

知名中國官窰瓷器收藏家葛師科聲稱受騙，控告3人要求取回名下11件收藏品的案件，原告人葛師科指其中一名被告鄧國鵬違反法庭在5月3日所頒的命令，隱瞞收藏品下落，遂於上周四(6日)再入稟高院提出藐視法庭指控，請求法庭將鄧交付監獄服刑及罰款，並再頒令強制鄧交出涉案收藏品予獨立第三者保存。法庭會在7月24日審理今次申請。



今次交付程序的申請人葛師科在原訴傳票表示，其律師在接獲法庭的令狀後跟與訟人鄧國鵬的律師接觸，對方卻要求申請人先提供一份他於去年就事件報警的口供紙。此外，申請人一方多次出律師信，要求與訟人安排時間親自接收法庭令狀，與訟人都沒有回應。與訟人更另外向法庭申請，要求撤銷5月之命令，該申請要到今年11月才會開庭審理。與訟人又指稱，他沒有與他人串謀詐騙申請人，但在聽取法律意見後，就決定行使免於自招罪嫌的特權，不就申請人的要求作任何回應。



對於與訟人的說法，申請人一方認為並不成立，提供收藏品下落並不會令與訟人惹上刑責。此外申請人指，5月3日的法庭命令有效，與訟人亦沒提出上訴，因此與訟人有責任遵守。申請人因此在上月底向法庭申請許可提出藐視法庭訴訟，至上周提出正式申請。司法機構已排期在7月24日處理今次申請。