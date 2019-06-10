憂內地生變港醫生　中大生聯署促暫緩開深圳醫學院

香港中文大學在深圳開辦的中大(深圳)醫學院最快明年招生，醫學界擔心推行過急，學位認受性不清不楚，更憂該院醫科畢業生隨時「走後門」，畢業後自動獲取香港執業資格，在香港行醫或可在香港的醫院參與實習。中大醫學院醫科生發起聯署，批評中大急於將開設深圳醫學院的計劃書提交中大教務會，但就新學位取得後的執業資格等法律問題不清不楚，缺乏諮詢，要求中大教務會暫緩本周三(12日)的審批程序。



截至今早10時43分，有95人參與聯署，當中有2019年至2024年6個畢業年份的醫科生聯署，亦有中大護理系學生、港大醫科生等聯署聲援。公共醫療醫生協會會長馬仲儀、前線醫生聯盟成員鄺葆賢均屬中大醫學院校友，她們亦有份聯署。



聯署提到，雖然中大醫學院早前強調深圳學生不會到香港實習及自動獲取香港執業資格，但現時香港針對執業資格的法例朝令夕改，而校方未有其他監管機制，學生及校友都難以安心。近年香港的中大醫學院的醫科生大增，學院又要重點重建醫學院大樓，擔心中、港兩地的計劃同時發展，會分薄中大醫學院的人手及資源。聯署建議，醫學院應先應付香港迫在眉睫的醫療問題，而非過分聚焦發展大灣區醫療教育。



另外，聯署批評深圳醫學院計劃一直閉門造車，由院方與深圳市政府直接磋商，短短3個月只有兩次會面，便要「落實不少細節」，而院方亦無再主動披露更多資料，做法令人失望，要求中大教務會於本周三暫緩審批程序，全面諮詢法律意見，交出可行、有理據及業界接受的方法，證明中大深圳醫學院畢業生不可直接來港實習及註冊。聯署又要求院方清楚交代資源運用、教學安排，肯定在港畢業的學生不受影響。東網已就《聯署》向中大醫學院查詢，正等候回覆。