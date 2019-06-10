威院男經理甩非禮罪　官斥女事主講大話如本能

沙田威爾斯親王醫院一名男行政經理，被指以揸胸、摸下體和強吻等方式，先後四度非禮心儀的女同事，受審後今(10日)在粉嶺法院被裁定表證不成立。裁判官斥女事主X「講大話好似本能咁」，不接納X證供，拒絕批出證人費給X，並促警方調查X有否誤導警方。裁判官又指，被告在辦公室偷拍，操守有問題，認為醫管局和私隱專員公署應徹查。



裁判官裁決指，辯方向女事主X播放最後一個案發日，即去年4月30日的偷錄片段顯示，被告黃駿宏(40歲)與一名女子進入他個人辦公室後，兩人做出擁吻和摸手摸腳等親密行為，其後女子更坐在被告大腿，猶如情侶，而片段顯示被告恍如「色中餓鬼」，女子則樂在其中，亦不知被告偷拍。裁判官比較過X和片中女子後，指兩人的面部特徵相符，二人百分之百相似，直言：「根本係同一個人。」



裁判官認為，X在首日作供時講述如何受辱，表現得楚楚可憐，不時落淚，惟翌日辯方向X播放被告的偷拍片段時，X卻面不改容，不停眨眼，形容X：「講大話能力好似本能咁，令人汗顏。」法庭直言不知X和被告為何由前情侶變成敵人，但X機關算盡，卻算漏被告的「偷情錄影機」，最終被告和X各自背叛妻子和男友外，兩人亦互相背叛。裁判官直言本案非常諷刺，指X看似是最需要保護的人，但其實納稅人才是最需要保護。



裁判官直言，被告或曾做出涉案行為，但觀乎X在片段中的表現，X大有機會是在自願的情況下讓被告觸碰其身體，認為X並非可信可靠的證人，裁定被告表證不成立，並敦促警方調查X是否有誤導警員或浪費警力之嫌。



此外，辯方在案件審訊時曾稱被告只曾兩次偷拍X，沒偷拍其他人。裁判官直言此乃「天方夜譚」，又指偷拍現場是威院辦公室，不是被告睡房，直斥被告：「操守非常有問題！」促請醫管局和私隱專員公署介入徹查。

