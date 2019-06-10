紅磡站再揭甩漏　有工地一半鋼筋未扭螺絲帽就落石屎

沙中線紅磡站獨立調查委員會第2部分聆訊今(10日)踏入第10天，庭上證供揭露，紅磡站列車停放處(HHS)其中一個工地位置，有超過一半鋼筋未能恰當地扭入螺絲帽便落石屎，而且問題至今尚未修正，禮頓地盤主管今承認是因內部溝通問題所致，盡顯工程甩漏多多。



禮頓地盤主管梁智勇今出庭作供。庭上指示一份港鐵於2017年向其發出的一封電郵，內容指港鐵發現工地有超過一半鋼筋未有妥善接駁，禮頓工程師未有指示工人修正問題便批准落石屎，對此甚感不滿。梁承認此事，並即時追問負責工程師，指出是內部溝通出現誤會所致。



梁又指，預期發生問題後港鐵會向禮頓發出不合格通知書(NCR)，預期收到NCR後才會進行修補工作，但最後港鐵並沒有這樣做，故禮頓亦未有於該處進行修補工作。惟政府代表大律師彭禧雯向梁展示一份檢查及測量申請表格(RISC form)，顯示港鐵曾要求禮頓需要修正問題，梁則表示自己從來收過。



梁表示自己身為地盤主管，得知禮頓欠交RISC表格後即督促工程師團隊要盡快補交，事後他得知同事已交回一疊RISC表格，但不確定是否已補交所有欠交RISC表格，而他自己亦有欠交一份RISC表格。



禮頓高級工程師楊嘉倫承認，自己忘記了將南面連接隧道其中兩批鋼筋做測試，發現事件後亦未有即時通知港鐵工務督察。早前曾有證供顯示職員會以不同噴油顏色區分已測試及未測試鋼筋，楊則指自己從未得知有這樣做法，亦認為此方法不太可信故未有沿用，惟有代表律師追問他有何方法分辨兩類鋼筋，楊未有回應。