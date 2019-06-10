陳淑莊或雙失　議席及大律師資格隨時不保

佔中案的唯一女被告、公民黨立法會議員陳淑莊(47歲)今日(10日)被判囚8個月，緩刑2年，其境況會與同案另一立法會議員被告、即判囚8個月的邵家臻(49歲)一樣，立法會議席隨時「凍過水」。根據立法會現行機制，在席三分之二即46名議員支持，即可罷免兩人議席。換言之，二人是否提早結束議員生涯，關鍵是26名非建制派議員的取態，二人一旦喪失議員資格，政府將要就議席出缺進行補選。



根據《基本法》第79條(6)規定，議員涉刑事罪行被判監禁1個月或以上，經立法會出席會議的議員三分之二通過便可解除職務，立法會主席即可宣告其喪失議員資格。現時立法會有69名議員，撇除主席梁君彥料按慣例不作表態，建制派及非建制派分別有42人及26人，若二人入獄以月計，建制派有權按現行機制罷免兩人議席，如69名議員均在席投票，解除議員職務門檻要46名議員支持。如多名民主派表決時不在席，或倒戈投支持票，均會影響罷免。



對於二人若上訴會否影響被解除議席的時間，以98年詹培忠被判囚3年的個案為例，即使他於判囚後翌日提出上訴，惟當時有議員按《基本法》相關規定啟動解除職務程序及獲得通過，隨後政府要刊憲宣布其議席出缺，歷時約一個月時間，故陳及邵能否保住議席關鍵是判囚與否，以及泛民各黨派對於罷免議席議案的投票取態。



此外，建制派或可引用《基本法》第79條(2)，以議員未得到立法會主席同意，連續3個月不出席會議而無合理解釋者，去挑戰他們「保住」議席的合理性。二人判入獄時間長短亦影響未來從政之路，根據《立法會條例》第39條規定，被判入獄逾3個月，不論是否獲得緩刑，有關人士不得於5年內參選，即將無法於明年立法會換屆選舉爭取連任。



另外，本身是大律師的陳淑莊，亦因其刑事定罪，或面臨大律師公會聆訊以決定是否需要進行處分。按程序，大律師如干犯刑事罪行並被判罪成，大律師公會將按《法律執業者條例》規定作出跟進，包括研究是否需交由大律師紀律審裁組展開聆訊，由小組決定是否對大律師進行處分，包括譴責、罰款、暫時吊銷牌照，甚至永久除牌。



陳淑莊自案件進行審訊後一直低調行事，未有再就案件接受訪問細說感受。據悉過去大半年，她抽更多時間陪伴家人及朋友，亦沉醉於編織，為朋友編織一條頸巾後，又編過披肩、冷帽等，把專注力投在在一針一織之上，不去特別想案件。她與母親關係較親近，也花上一段時間與其母作心理輔導，據知她曾於年初與母親外遊數天散心。