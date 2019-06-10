工聯會稱反對派勾結外國勢力　妖魔化逃犯修例

因應昨日(9日)反對政府修訂《逃犯條例》的大遊行和隨後的衝擊事件，香港工會聯合會今午(10日)召開記者，表明堅決支持政府盡快修例，和譴責暴力破壞社會安寧，又批評反對派與外國勢力勾結，把修例內容妖魔化。



工聯會會長吳秋北指，《逃犯條例》修訂只是讓法院和行政長官肩負逃犯移交等技術性內容，但美國不斷插手香港事務，由今年2月26日至今，不下40次就條例修訂進行干預，把修例工作演變成政治事件。



該黨立法會議員陸頌雄則指，反對派去美國「多過返鄉下」，而美國國務卿蓬佩奧貴為美國政治第3號人物，地位顯赫，卻撥冗會見一個城市的政客，明眼人都可看出美國有意透過今次修例，製造香港政治動亂。



他指出，美國和中國過去都有就逃犯達成多宗個案式的移交，台灣當局亦嘗試就今次修例來淌渾水，把任何與內地有聯繫的事情，哪怕是完善法治完善公義的舉措，都不惜一切手段來抹黑與製造恐慌，他支持政府擇善固執，盡快修例。



工聯會副會長、立法會議員黃國健則指，警方公布的遊行人數與學者估算頗脗合，認為民陣數字有誇大之嫌，並指遊行反對修例的市民雖有廿餘萬，不過撐修例聯署亦有80萬人，認為政府已提高移交逃犯門檻回應社會顧慮，再長的討論時間，或反對派與官員公開辯論都無實際效用，亦只會給反對派機會加深社會撕裂，支持政府按既定時間表進行修例。

