網民熱話：單車友見紅燈照衝　司機：有路權冇佢符？

在道路上行駛，必然要遵守交通燈號，單車亦不能例外。網上流傳片段，一名在馬路行駛的單車友，在看見紅燈的情況下，未有跟其他車輛一齊停下，反而加快車速向前衝，漠視交通規則，結果惹來大批網民怒斥離譜，「車死咗都冇符。」



從網民Philip Li上載到Facebook群組「馬路的事討論區」的片段可見，事件發生於上周五（7日）早上7時許，現場是炮台山英皇道。當時往銅鑼灣方向的燈位已亮起紅燈，其他車輛亦安份守己地停低等候，惟一名身穿全副裝備的單車男，竟覷準前方兩架車的空隙，懶理紅燈直衝。正在過馬路的途人亦看得目定口呆，而車Cam司機亦不禁大叫：「咁都得？」



網民看過事件，形容單車男是「路權L」，不遵守馬路規則，「佢嗰啲係絕對路權，換着係電單車一早停咗牌啦」，「踩單車唔緊要，但係唔好踩到咁乞人憎。」不過，有個別司機「支持」單車男，「反而寧願佢咁，最憎同我一齊起步，又慢又怕撞到佢。」



網民有話說



Brian Wong：衝燈扣分，不小心駕駛，係咪要坐？

Nick Ip：我都好唔明，點解單車L就可以衝燈，保險都唔使買...

Stevetobhk：有路權行，冇路權遵守規則



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro



