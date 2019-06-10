警拘19示威者　358人涉非法集會受查　8成25歲以下

反對修訂逃犯條例的遊行昨晚(9日)結束後，有示威者今日(10日)凌晨衝擊立法會，與警方爆發衝突，警方今午舉行記者會講述有關執法行動，指行動中共拘捕19人，包括今日凌晨後立法會有示威者公然襲警，7名涉嫌非法集會而被捕的男子，以及今日凌晨3時，有一批在告士打道圍堵馬路並拒絕合作的10男2女，該12名被捕人士年齡介乎19至34歲。



警方表示，凌晨3時過後，軍裝警員將358人包括265男93女，圍堵於近舊灣仔警署的告士打道，有理由相信他們曾參與非法集會，曾就當中是否有人曾被通緝、是否有違禁品進行調查，其後陸續放行，警方指會保留日後檢控他們的權利，該批人士中8成人即291人屬25歲以下年輕人，當中18歲以下人士則有24人。



警方稱，午夜時分，有示威者公然在立法會拆鐵馬鐵枝，連同其他雜物擲向警員，警方曾使用胡椒噴劑、催淚水劑、警棍，但澄清並沒有使用催淚煙，衝突中有8名警員受傷，當中一名男警眼角嚴重受傷，需縫15針。



警方表示，行動中檢獲大量塗鴉物品，包括有火機、膠索帶，還有剪刀及刀片等大量攻擊性武器，足以對警方及現場人士購成嚴重風險，有關凌晨的衝擊事件現統一由有組織罪案及三合會調查科跟進。