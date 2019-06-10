逃犯末路：外交部稱遊行人數多寡不代表民意　主流撐修例

香港周日（9日）有大批市民參與反對修訂《逃犯條例》遊行，內地官媒周一（10日）發文稱，主辦單位對遊行人數「報大數」。同日下午，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上回應有關遊行的提問時稱，香港特區政府已就遊行人數作出回應，所謂的哪個數字大、哪個數字多，便能證明誰代表民意，並沒有很大說服力。



耿爽又指，所謂的100萬人大遊行，香港特區政府公布的人數不是100萬，是少很多的數字。他續稱，目前有80多萬香港市民參加支持修例大聯盟的活動，數字還會有增長，顯示主流民意支持修例。



對於有記者問及部分遊行人士衝擊香港立法會的情況，耿爽表示香港特區政府已回應，叫記者自行關注。他強調，中央政府繼續堅定支持香港特區政府推行「兩個條例」的修訂工作，堅決反對任何外部勢力干涉香港特區立法事務的錯誤言行。



耿爽又指，在修例問題上，特區政府自2月以來廣泛聽取香港社會各界意見，曾作兩次調整修訂，對建議已有積極回應。



耿爽強調，香港回歸後，港人治港、高度自治的方針得到切實落實，香港民眾的合法權益獲充分保障，香港市民亦有切實體會，國際社會自有公論，不知道所謂的一國兩制沒有很好落實的說法從何而來。



外交部駐港特派員公署就批評，美國國務院就修訂《逃犯條例》發表言論，是無視國際法和國際關係基本準則、干預香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方停止干預特區正常的立法議程，停止干涉香港事務和中國內政。