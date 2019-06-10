公營房屋供應斷崖式下跌　房會委員倡重建工廈

房屋委員會於2023至25年僅有1.7萬單位落成，遠低於長策目標。房委會今(10日)舉行周年特別例會，有委員批評房委會4年來不但無改善公營房屋供應，反而更加惡化，出現「斷崖式」下跌，又指現時房委會每年僅供應1萬多個公營房屋的情況下，想達到3年上樓的目標是天方夜譚、零機會，建議房委會推出插針樓式綠置居、重建房委會工廈等方法增加公營房屋供應。



委員郭偉強稱，現時房委會無地建屋，即使將公私營房屋比例改為7比3亦無分別，又稱有研究指若政府要達到3年上公屋的目標，每年需建4萬個公營房屋單位，但現時政府每年僅建1萬多個單位。



委員柯創盛批評，公營房屋落成量持續滯後於長策目標，未來5年房委會及房屋協會共有10萬個公營房屋單位落成，遠離長策14萬目標，對2023年的房屋供應量感擔憂，建議政府在私樓熟地改建公營房屋，推出租金津貼予已排公屋3年以上的市民，以及對劏房引入租務管制。



委員黃碧如建議將房委會工廈拆卸改建公營房屋。她稱，工廈已是熟地，建屋速度快，加上原本用途已不合時宜，相信租戶遷離亦不會增加他們的壓力。委員招國偉則建議在公共屋邨建綠置居「插針樓」，將部分比例的單位優先讓原邨居民選購，從而騰空更多公屋單位。



運輸及房屋局局長陳帆表示，房委會研究現有出租屋邨，包括地積比率、空間加建改造，但要考慮現有住戶居住環境、通風及交通安排，一切視乎實際情況作決定。



