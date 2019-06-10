涉冒警性侵3女網友案　事主因憂警徇私而無即時報案

26歲廚房工人梅錦添被指透過網上交友程式先後認識3名女子，明示或暗示自己任警員並相約她們到酒吧「飲嘢」，其後將有醉意的女子非禮或強姦甚至肛交。案件今午(10日)在高等法院續審。



案發時為大學生的事主Q續作供，稱前年4月30日凌晨，被告與她到樓下提款時，她表示「撳唔到錢」，被告遂給她其銀行戶口號碼並要她轉帳回1000港元給他。被告又向她稱：「唔好玩嘢。」並稱有辦法可找到她，他亦一直跟着Q，直至她叫其不要再跟，被告才離開。Q稱因以為被告真的是警員，故確曾打算轉帳且曾到銀行排隊，但因太多人而放棄，但她事後與朋友傾談後最終無轉帳。



Q又指，當日由酒吧至時鐘酒店，與被告無任何攬錫等親密行為，被告從無提過會帶她到酒店，她亦非自願跟被告到酒店房。直至前年10月2日，她在網上討論區發現另一事主P的貼文，遂主動聯絡P，最終與P一同報警。Q稱由前年4月底事發至10月均無報警，是因被告聲稱是油尖旺反黑，怕報警後其同僚會包庇他，當時亦因「自私，以為自己走得甩就算」，但與P傾談後有所改變終決定報警。



另外，Q接受辯方盤問時，辯方拿出P、Q兩人的電話短訊紀錄，Q承認確有向P提供「法律意見」叫她刪除貼文，因存在漏洞。Q亦承認曾向P表示自己多年前曾遭非禮且曾上庭作供，所以很熟法庭程序，知道強姦及非禮罪很依靠事主口供，而告偷錢則在無證據下難入罪。