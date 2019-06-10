西九M+項目勢超支　望明年3月取得入伙紙

西九文化區管理局去年終止聘用M+博物館工程前總承建商新昌營造，立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今午(10日)討論M+最新進展時，議員譚文豪續關注到新昌事件，追問西九當局工程費用。西九文化區管理局行政總裁栢志高說，現時還有爭議，需要調解和仲裁，誰支付額外費用是要解決問題，西九當局會向承建商申索，最終成本未知道。



西九當局提交立法會文件稱，由於新昌營造的延誤和終止其聘用，預計完成M+項目的最終成本將高於原有合約金額59.44億港元，而自終止聘用新昌營造以來所花費的成本超過4億港元。



議員鄺俊宇亦關注工程進度，西九文化區管理局首席工程總監司徒澤民說，希望明年3月取得入伙紙，有信心可以完成到餘下工程。



鄺又指西九赤字近乎黑洞，而藝術、商業和展覽(ACE)發展組合被形容為金蛋，但擔心金蛋遲遲也未有收入。栢志高表示，西九有不同收入來源，過去幾年靠投資回報，之後靠售票收入，愈多設施落成，收入便會增加，還有零售餐飲收入，而長遠解決問題的方法是等酒店、寫字樓、住宅落成，ACE便是第一步。民政事務局常任秘書長謝凌潔貞則稱，西九超支之說不公允，因為當年批出216億港元撥款時，西九還未有發展圖則。