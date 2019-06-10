查滲水始知禮頓拖欠紀錄　港鐵經理稱下屬應報告

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊下午續訊，港鐵沙中線(土木工程)建造經理傅賢哲出庭作供。他指於2018年2月初調查隧道滲水事件時，始發現禮頓一直拖欠檢查及測量申請表格(RISC form)，直指禮頓欠交表格是一個嚴重問題，認為下屬亦有責任向他報告此事。



傅於2016年5月開始接任建造經理一職，但一直到近兩年後才首次得知禮頓拖欠表格一事，他指於這年間，港鐵曾舉行多次例會，但完全無人向他報告此事。另外，一名港鐵地盤高級工務督察亦就曾欠交表格一事，與禮頓時任項目經理Ian Rawsthorne以電郵聯絡，但同樣未有將電郵抄送給他，直指下屬有責任將事件向他報告。



傅得知事件後，於去年4月17日以工程師代表身份，因禮頓於南、北連接隧道欠交表格一事向其發出共100份不合格通知書，事後更應政府要求而將欠交表格一事評級，傅將事件列為屬「低風險」(low risk)，因事件沒有涉及即時的公眾安危。



早前有證供指，紅磡站工程項目有7%鋼筋未有抽驗，傅表示港鐵地盤人員如看到有新一批鋼筋送到工地，會詢問禮頓是否需要作測試，若然禮頓未有主動通知港鐵抽樣檢驗，不排除會有未抽驗鋼筋應用於結構工程中。