清潔工人涉呃工資　物流署職員疑合謀同被控

一名政府物流服務署(物流署)物料供應員及一名清潔承辦商工人，今(10日)被廉政公署落案起訴，指他們涉嫌就該工人未經批核假期串謀詐騙承辦商共逾9000港元作為其工資，而該物料供應員另被控使用虛假文件隱瞞有關未經批核假期，致使政府額外支付逾1.4萬港元予該承辦商。兩名被告已獲准予保釋，周三(12日)在西九龍法院答辯。



37歲物流署二級物料供應員宋漢昇，以及60歲萬成清潔服務有限公司(萬成)工人周嬋蘭，同被控一項串謀詐騙罪名。宋另被控9項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。



廉署指，宋於案發時獲調派至消防處尖沙咀消防局雜貨倉。消防處2016年8月向萬成判授一份為期18個月的服務合約。萬成獲消防處聘用後續聘周嬋蘭為該雜貨倉提供清潔服務。



宋及周同被控的罪名指二人涉嫌於2016年8月1日至2017年5月31日期間一同串謀詐騙萬成，即虛假地向萬成表示周曾於26天值勤，及致使萬成向她支付共逾9000港元的款項，而該等款項代表須支付予她的該26天工資。



餘下9項控罪指宋涉嫌於2016年10月31日至2017年6月5日期間使用虛假文件，即由萬成曾發出的發票及每月付款核實表格，看似萬成曾向消防處提供合共1820小時的工時，意圖欺騙政府。周的工作時數故被誇大260小時，消防處向萬成額外支付逾1.4萬港元。