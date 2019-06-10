政Whats噏：鍾國斌倡基金資助電影須用港設計師

近年韓風襲港，南韓電影同電視劇大受歡迎，電影道具同時裝亦成為潮流商品，帶來無限商機，立法會紡織及製衣界議員鍾國斌(Felix)今日(10日)喺立法會資訊科技及廣播事務委員會上，就讚許南韓電影業同時裝業互相混合產生好效果，向與會嘅官員查問電影發展基金係咪可以指定獲資助嘅電影要起用香港嘅時裝設計師。



不過，創意香港總監曾昭學就好老實咁話，要視乎係咪有合適機會，好似電影《淪落人》係反映基層生活，未必有需要硬性規定要用時裝設計師，但佢亦補充話喺電影製作過程中會不斷搵音樂、時裝同視覺效果嘅Crossover聯乘效應。



但Felix就唔係咁滿意呢個答案，指所有電影都有服裝設計，只係平民化定係特色創意，一定有美術指導同服裝指導，應該指定要用香港時裝設計師，仲話電影由政府資助，點解唔可以指定用香港設計師？



曾昭學最後就話現有兩個基金可以發動影響力，如創意智優計劃推崇跨行業，電影方面可以同美術指導傾談，電影資助時亦可加入本地元素，可研究加入本地時裝設計師的比例。唔知呢個答案Felix滿意未呢！