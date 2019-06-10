廢紙回收價急瀉業界叫苦　政府只籲忍耐

香港廢紙出口價近期「斷崖式」下跌，回收價本月底更可能跌至每公斤1毫，屆時將無人收紙皮，令廢紙圍城。回收業界今日(10日)與環保署開會急謀對策，要求當局提供運輸費資助以減低成本開支，長遠希望港府與內地爭取將香港從境外回收地區剔除，容許香港廢紙運到內地。不過，港府在會上只着業界忍耐，未解業界所急。



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，從香港回收的廢紙，主要運到內地，然而近期有內地紙廠將採購價降至約700港元一公噸，前線每個月補貼數萬港元回收廢紙，若價錢再跌，恐無人再願意回收。



他又指，過去曾有學者研究，若經濟差，一年會有15%至18%的回收店結業，他以此推算若到本月中後廢紙價跌至600港元一噸，可能有3至4成回收店結業，屆時將有大量廢紙被運往堆填區。



今日會議上，環保署亦承認近期多了廢紙堆填。不過，該署只呼籲業界再忍耐，或申請回收基金，但業界認為回收基金只資助業界購買機器，幫助不大。長遠而言，希望港府可與內地商討，容許香港廢紙運到內地其他地區，同時希望港府補助運輸費，稍減業界成本。