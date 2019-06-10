政Whats噏：象哥峯鴿駁火　互罵不知所謂

泛民主派其中一項拉布嘅技倆，就係重複問問題，而今日(10日)一個附屬法例嘅小組委員會會議上，民主黨議員許智峯(峯鴿)又被指重複問問題，同小組委員會主席黃定光(象哥)駁火，仲鬧到疊晒聲添！



話說與中區軍用碼頭相關的附屬法例小組委員會今日開會，峯鴿關注到特派守衞究竟係駐軍定係保安公司派人做，法例嘅現有設計，若果都係駐軍去做，咁討論有乜意義？究竟理據同羅輯係點呢？佢又話對政策唔係好掌握，叫官員解釋下。



象哥就話呢個問題問咗好多次，仲話自己講畀佢知，峯鴿即刻搶白話「不如你畀佢答，既然問過咁多次，不厭其煩，可能我唔啱，因為唔係完全在席。」象哥就話因為峯鴿咁多次會議都冇嚟參加，峯鴿就否認，仲話每次都有嚟參加，冇一次缺席。象哥話佢點解唔留心聽，而佢就話聽唔到有仔細答過，叫象哥畀官員答。



象哥話因為峯鴿遲嚟，呢個問題係佢未嚟之前已經答咗，峯鴿繼續話就算答咗，可唔可以畀官員再答，叫象哥唔好浪費大家時間，象哥就答話問完又問，重複累贅，但峯鴿繼續話「畀佢答喇，唔知你點做主席」。



官員回應後，峯鴿又問設特派守衞係駐軍要求有彈性，抑或係政府做咗法例框架有彈性畀駐軍揀，有冇問過對方有冇需要？仲語帶挑釁「呢個問題冇問過，主席」。象哥亦話呢個問題冇問過，但就抽峯鴿後腿，指峯鴿唔係每次會議都到，喺5月21號嘅會議係缺席嘅，即係第一次會議缺席，所以唔好話，未等講完，峯鴿就話大部分會議都到好冇？冇要求議員全時間坐喺度，佢問嘅問題唔好阻時間去答，又鬧象哥不知所謂，而象哥就一句頂過去，話「我係指正你講大話。」



跟住雙方就疊聲駁火，峯鴿話自己做足功課，問咗啲其他議員冇問嘅問題，指象哥阻住時間唔畀政府答，仲反問「你點主持主持會議？」象哥反駁「你不知所謂」。峯鴿反鬧「你有冇民意授權呀，不知所謂」，象哥即時反指對方不知所謂，峯鴿就鬧象哥係功能界別議員，只係幫政府護航，不知所謂。象哥即反駁：「你係選舉出嚟，我唔係選舉出嚟？我全票㗎，傻仔，噏得就噏」，峯鴿又批評「係小圈子選舉，保皇黨，你做乜要幫政府保駕護航。」



雙方鬧到好唔愉快，黑晒口面，最後象哥叫官員回應，而官員就解釋話係同駐軍共同商量嘅結果，喺唔做防務用途，酌情開放嘅時間採取嘅做法，所以有呢個彈性。



