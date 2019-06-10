逃犯末路︰民怨總爆發　司法縱容令港人失盼望

民陣反修訂逃犯例遊行人數比以往的遊行多，港府亦罕有直認參與人數眾多，有政界中人分析，今次遊行是參與者一次民怨總爆發，表面是為單一議題上街，實際上是積累已久的怨氣發洩，除了包括困擾港人多時的置業等民生問題，最突出亂象是司法縱容，放生反中亂港及激進搞事分子的情況時有發生，令人對香港未來前景失去盼望。



香港近年撕裂分化，涉及內地及政改等政治敏感議題的意見二元對立，有意見指反對逃犯條例陣營的號召，是恰逢其時，喚醒港人潛在對「冇靈魂、冇神經」政府劣政的強烈不滿。



時事評論員陳雲生指綜合多方報道及訊息，參與遊行人士肯定是對整體社會現象存在不滿，未必是絕對針對修例一事，而事實上，理應有份推銷條例的律政司司長鄭若驊亦責無旁貸，她沒有把握機會把修例內容講清講楚，變相「畀機會人亂講」。



的確，港府近年最令人搖頭嘆息是司法縱容的亂象異常突出，陳雲生直言現時「司法系統好有問題」，尤其是涉及反對派的案件，即使是證據確鑿仍然出現「應告唔告」、「放生」等奇怪現象，加上最近竟有個別法官背棄中立原則，疑表達政治立場，他認為若然政府管治團隊繼續對此畏首畏尾，中央就不可能對此坐視不理。