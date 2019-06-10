政Whats噏：楊岳橋同譚文豪龍鳳B爭嘢玩？

立法會都有得玩尋寶遊戲？寶藏係邊？就由BB帶隊去搵喇！



咁離奇？話說議員譚文豪(Jeremy)早前帶咗佢對龍鳳B返立法會，呢對B就走咗去隔離楊岳橋(AY)嘅辦公室，去嗰度做乜？聽講嗰度係一個Lego寶庫喎。原來AY好鍾意砌Lego，仲收埋好多喺辦公室添！



見到龍鳳B，心都軟埋喇，幾唔捨得，AY都係雙手奉上佢心愛嘅Lego。Jeremy仲喺Facebook留言，話「你睇吓AY叔叔個樣幾唔情願」。跟住仲爆料，話畀龍鳯B嗰盒根本唔係AY嘅珍藏，仲叫龍鳳B下次要試下攞佢櫃頂嗰盒喎。原來珍藏放咗喺櫃頂，下次知去邊度搵喇！



見到Jeremy喺Facebook上載嗰張相，AY嗰樣真係好唔捨得㗎！有網友就話有撞過AY去睇Lego，話佢送咗盒Lego畀龍鳳B，佢係真肉痛嘅；有網民更話點睇都似係三個細路爭緊Lego玩，有網民更代龍鳳B發問「Uncle！你肯放手未呢？」另有網民仲叫Jeremy下次教阿B狠啲，一刀直插AY心愛 Lego，攞佢條老命，仲話好期待呢張相呀！



