逃犯末路︰長矛鐵錘火槍樣樣齊　衝擊「暴徒」疑有人教路

港獨分子有份號召遊行人士留守立法會示威區，結果暴力衝突收場。消息稱，參與衝突示威者疑行事前有人教路，更早有部署，先以數名「口罩男」打頭陣衝擊警方防線，大批示威者再搶鐵馬、拆鐵枝，時而衝擊，時而後退轉場再戰，至衝突結束更被發現早已準備好大批極具攻擊性武器。據悉，最後被警方包圍在告士打道的示威者，大部分為學生，但引發衝突的青年已逃之夭夭。有立法會議員形容衝擊者是「暴徒」，要求警方盡快把他們繩之於法。



大批示威者多次埋身衝擊立法會及警方防線，形勢不對就齊齊後退，拉開距離再向警方擲鐵枝及垃圾桶等雜物，當警方推進，示威者退至龍和道時更「分工合作」，短時間內以鐵馬築成層層路障阻警方前進，行動似早有計劃。



事實上，示威者不單大部分都在行動時戴口罩，更被發現帶備大批武器。警方在記者會交代事件時，亦表明是次行動中，檢獲一批口罩、眼罩及大量塗鴉用物品，另有發現火機、膠索帶，更有剪刀及刀片等大量攻擊性武器，形容足以對警方及現場人士構成嚴重風險。



經過一夜衝擊，立法會示威區有大量鐵馬亂疊堆積。立法會主席梁君彥強烈譴責相關暴力行為，對示威人士以鐵馬等物件衝擊大樓致警員及記者受傷表示極度遺憾。他又指，示威者留在立法會示威區的物品，部分極具攻擊性，包括三呎長的自製長矛、電鋸、鐵錘以及易燃物品，故行管會會議後已授權秘書處，有需要時請警方維持立法會示威區的秩序。



立法會議員陳克勤更以「暴徒」形容遊行後衝擊立法會的人士，又指衝擊期間出現多種武器，包括從一張網上圖片見到附有鐵釘的自製長矛，指有傳示威者企圖以削尖的鐵枝作武器。此外，涉及事件的其他武器包括工業用石屎槍、鎅刀、火槍、錘仔等，顯示示威者是有組織、有系統衝擊立法會，嚴重者可以構成重大傷亡。陳譴責有關行為，望警方盡快將涉事人士繩之於法。