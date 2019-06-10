逃犯末路：佔中旺暴遺禍　律政司應告唔告庇奸

民間人權陣線(民陣)周日發起反對修訂《逃犯條例》遊行，遊行結束後有大批戴上口罩人士及年輕人意圖「佔領」立法會及主要幹道約6小時，需警方清場。社會各界均指出，是次混亂屬2014年違法佔領行動(佔中)及旺角暴案遺禍，批評佔中案判刑過輕，律政司司長鄭若驊更拒就案件提出上訴，而壹傳媒黎智英等39名佔中搞手至今被「落鑊」，而在旺暴案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇更已獲德國提供難民庇護，令年輕人誤以為衝擊無需負上責任，甚至鼓勵年輕人犯案，促政府盡快檢控黎等佔中搞手，並引渡黃、李回港受審。



民陣於周日發起反修例遊行並於立法會外集會，至晚上10時宣布集會結束。惟香港眾志、學生動源及學生獨立聯盟等發起包圍立法會行動，大批年輕人和應留守，並分別於夏慤愨、添美道、龍和道等多處鬧事及企圖衝擊立法會。警方終圍堵約300多名男女，八成為25歲以下的年輕人，其中18歲以下的有24人。



「廿三萬監察」發言人王國興表示，年輕人衝擊是政府執法不嚴、司法不公、有法不執所致。自14年爆發佔中至今，當局僅控告百多人，尚有700多人未交代如何處理，當中包括黎智英等39名主要搞手仍未被檢控。而因佔中案被判囚8個月、緩刑兩年的立法會議員陳淑莊因健康問題獲「放生」，是進一步開壞先例，令年輕人以為政府執法寬鬆，行為只要是「違法達義」，便可獲輕判，毫無顧忌，促請當局盡快向黎等其餘搞手提控，以顯公義。



王國興亦提及近日獲德國提供難民庇護的黃台仰及李東昇，直指二人潛逃後獲提供庇護，會令人質疑是否策動暴動也不用負上責任，更可借機移民。王認為，當局應盡快引渡黃、李二人回港接受制裁，令社會及年輕人有所警剔。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則直斥鄭若驊放虎歸山，須為是次衝擊事件負上很大程度的責任。陳形容佔中嚴重損害本港經濟、民生及法治，惟佔中案卻只有9名主要搞手被控，且大部分被告都被輕判，甚至多人獲緩刑。



對於社會有聲音要求律政司提出刑期覆核，鄭若驊亦視若無睹，加上多名佔中搞手仍逍遙法外，變相鼓勵年輕人違法。陳指出，今次衝擊事件中的年輕人面對警方時臉上沒有一絲恐懼，相信他們認為就算被捕亦不會被重囚，加上黃台仰及李東昇現在生活「威風八面」，令人以為他日或可如兩人一樣移居海外。陳批評鄭一再「放生」黎智英等人，讓他們有機會繼續發起反中亂港之事，才演變成今天的局面。

