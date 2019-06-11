入境處院舍服務隊　為長者換新智能身份證

入境事務處上月3日起派出院舍服務隊，到全港多間安老院及殘疾人士院舍，為院友提供足不出戶的新智能身份證換證服務，一個月內已走訪10間院舍，為1000名長者更換身份證。有長者家屬及院方代表大讚在院舍換證服務非常方便，毋須輪椅人士出遠門，更可為院舍節省人力物力。



入境處人員昨到利東邨一間安老院為長者更換身份證，簡單3個步驟，拍照、打印指模及等待人員簽發領證通知書即完成程序。其中86歲的蕭婆婆大讚流程暢順，入境處人員亦很有耐性。98歲的崔婆婆在女兒郭女士陪同下換證，郭指母親出入依靠輪椅，行動不便，難以到灣仔入境事務大樓更換證件，認為外展服務快捷及方便。



女青年會深水埗區總主任（耆年服務）黎玉潔指，該院有109名長者，不少屬行動不便，而每次外出一名長者需要一名同事跟隨，認為入境處的外展服務變相協助院方節省超過100名人力。



入境處高級入境事務主任（身份證）行動支援羅天賜指，入境處設有7支院舍服務隊，每隊約有5名同事，每隊小隊平均一日可為30人完成更換身份證的手續，預計未來4年可完成全港約1000間院舍、約80000名院友的換證。他又指，為配合院友的需要，特意在鏡頭前加設壽星公紙牌，寓意長壽及福氣，吸引長者注意力。另外，該處設外置的指模機，方便行動不便的院友，毋須移動亦可印下指紋。



新智能身份證換領計劃去年12月27日展開，根據數字，截至今年6月8日已有超過66萬人完成換證手續，而第一及第二周期換證計劃早前已結束，分別有8成及8成半人已申領新身份證。第三周期換證計劃現正進行，出生年份1966及67年的人士可更換證件。