Dr.東：港產肝癌分期系統更精準　病人存活率升至48%

乙型肝炎病毒是誘發肝癌的最主要成因，本港多年前曾以「巴塞隆拿臨床肝癌分期系統」，將肝癌分為4期，若確診為第4期便不宜進行手術，存活率較低；外科醫生指，本港醫生已設定一套「港產」的肝癌分期系統，更準確將肝癌分做5期，首2期的患者都有機會透過手術切除腫瘤，且存活率更高。而為了更適切治療肝癌患者，本港有跨專科醫生去年制訂一份共識聲明，當中包含45項準備及建議，治療不能透過外科手術切除的肝癌腫瘤。



香港大學醫學院外科學系臨床副教授張丹圖表示，「巴塞隆拿臨床肝癌分期系統」將肝癌分A至D4期治療，A至C期可用手術及標靶藥治療，D期屬晚期，只可用紓緩治療。而本港患者數目比外國多，加上港人肝癌病因以肝炎病毒感染為主，本港醫學界於14年創立「香港肝癌分期系統」，將肝癌分做5期。



本港曾有研究對比兩種分期系統與患者存活率的關係，部分患者若以巴塞隆拿的系統診斷，已不宜做手術，5年內存活率是零；但同一批人若以「港產」分期系統評估，卻可透過手術切除腫瘤，5年內存活率升至48%。張丹圖舉例指，巴塞隆拿系統建議直徑逾5厘米的腫瘤已不宜切除，但根據他臨床經驗，曾有病人經術前評估，認為剩餘肝臟增生機會高，故該病人即使有直徑逾30厘米的腫瘤，都能成功切除。



不能靠手術切除瘤也不代表「無得醫」。香港大學醫學院內科學系副教授邱宗祥指，醫生會考慮透過化療、標靶藥物、電療、局部消融等療法，嘗試縮細腫瘤及減慢惡化。他又提及，去年14名來自2間醫學院、5間公院的跨專科醫生已制訂共識，當中包括建議腫瘤體積不超過5厘米的患者，使用經肝動脈放射性栓塞治療阻截癌細胞生長，亦有最新的免疫治療建議。



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