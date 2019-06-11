逃犯末路：黎智英屢獲放生　疑擁司法保護傘

被指是違法佔領行動（佔中）「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英近年官司纏身，但仍多次被「放生」或未被檢控，其中包括其公然參與佔中，卻至今未「落鑊」，捲入秘密捐款予民主派的「政治黑金」案，但終被放生。而黎前年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，有相有片，證據確鑿，亦同樣未被檢控，令人質疑黎擁有「司法保護傘」，及律政司懼怕黎背後的外國勢力。



黎智英近年捲入多宗官司及爭議，其中二○一四年中，黎被揭發於一二至一四年間多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾四千萬元，其中多名涉曾收取捐款的時任立法會議員未有依例向立法會申報。惟去年一月初履新的律政司司長鄭若驊，於上任不足一個月就宣布「放生」捲入「黑金」秘捐案的黎及多名民主派人士，惹來全城抨擊。



一四年九月爆發佔中，黎智英幾乎每日現身金鐘佔領區，公然參與佔中，惟包括黎在內的其餘三十九名佔中搞手一直逍遙法外，未被帶上法庭，令市民質疑黎是否擁有「司法保護傘」。



至前年六月，黎智英參加維園六四祈禱會後，突然走向一名在現場正常採訪的東方男記者，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇。黎當時的惡行有片有相，證據確鑿，受害男記者亦已報警，惟律政司拖延超過兩年，仍未檢控黎，令各界質疑律政司是否想放生黎或「唔敢告」。