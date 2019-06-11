逃犯末路：港府就人權交政策聲明　逃犯例保障加碼

《逃犯條例》修訂爭議持續四個月，民陣前日反逃犯條例遊行後出現衝擊立法會場面，進一步將社會撐反條例陣營對立，下一個戰場將是立法會能否趕及七月中休會前通過修例，以處理台灣殺人案。政府宣布明日如期就《逃犯條例》恢復二讀之時，「加碼」提出四方面工作，即加強人權保障部分以政策聲明方式「立此存照」，並定期於立法會匯報條例的執行情況。建制派普遍歡迎政府最新就修例的四方面工作，其中在立法會擁有十多票的民建聯建議修例通過後，可以每半年或一年一次進行匯報，另有建制派力撐政府按現行時間表爭取通過修例，避免加深社會進一步撕裂分化。



逃犯條例明日直上大會恢復二讀辯論前夕，港府繼早前分兩次吸納社會各界及商界意見後，為了回應遊行人士的擔心及憂慮，昨就繼續推銷逃犯例提出四方面工作。第一，繼續密集式解說這條條例的性質、今次修訂目的為甚麼等，以釋除公眾疑慮；第二，就加強人權保障方面向立法會提交政策聲明，以「立此存照」成為政府和立法會紀錄一部分，具有約束力；第三，政府承諾會定期於立法會匯報條例的執行情況，包括移交個案所涉及國家及地區、個案性質、處理是否符合人權保障、程序公義等原則；第四，政府會爭取與更多其他司法管轄區，包括內地、澳門和台灣進行磋商，希望能夠盡早簽訂長期協議。



保安局局長李家超其後去信立法會主席梁君彥，交代政策聲明內容。聲明表示，政府在與請求方訂立「特別移交安排」前可因應情況，以提供額外保障為由，考慮在安排的文本中，訂明請求方所給予的承諾，包括審訊須公開進行、受審時間不被無故拖延、疑犯可獲家屬及律師代表探望、受刑事控告者在未依法證實有罪前，應有權被視為無罪等。聲明又指，政府只會處理由中心機關或等同機關所提出的移交請求，特首保留最後不移交的權利。至於刑事事宜相互法律協助方面，聲明指政府只處理請求方司法管轄區有代表性機關提出的請求，一般是指中心機關提出的請求。



對於政府如期就逃犯例恢復二讀，建制派多個主要政黨，即民建聯、工聯會、自由黨、經民聯先後發表聲明，表明支持有關修例，其中建制派最大政黨民建聯指，相信政府的政策聲明，透過香港法庭把關，絕對能提升相關保障。身兼工聯會副會長的立法會議員黃國健指，政府已提高移交逃犯門檻回應社會的憂慮，重申支持政府按既定時間表進行修例工作。



不過，有個別建制派對於逃犯例仍有保留，港區全國人大代表兼實政圓桌議員田北辰稱，近日有內地中間人向他了解逃犯例民情，他反映政府推動修例工作倉卒，不少市民未必清楚草案內容，為此，他建議政府將條例修訂至只處理台灣殺人案，新一個立法年度才提交另一草案堵塞制度漏洞。他並稱，若然到表決之時仍未見重大突破，自己看不到有理由支持有關草案。廿四名泛民議員則發表聯署聲明，再次批評政府漠視民意，要求政府撤回修訂逃犯條例。