逃犯末路：8警受傷　PTU爆眼角恐毀容

八名警員在暴力衝突中受傷，其中三人傷勢較嚴重，包括一名警察機動部隊（P.T.U.）警員遭示威者踢頭浴血，右眼角需縫十五針，恐有毀容之虞。另有男警被示威者鐵通擊中，血流披面，亦有男警被鐵片𠝹傷右小腿需縫針。四個警察協會昨發表聯合聲明，嚴厲譴責暴徒的暴力行為。



受傷警員姓曾，加入警隊數年，前晚被示威者衝擊時，目擊同袍遇襲，遂上前拉開示威者，卻被對方推在地上及踢傷頭部，碰撞間眼鏡被打碎，割傷右眼眼角。曾送院治理，須縫上十五針。至於視力會否受損，則要待醫生檢查才能確定。另一名受傷警員姓林，他被示威者用鐵馬拆出來的鐵通擊中致「成面血」，右前額受傷。另一名警員則在花槽追捕示威者時跌倒，右小腿被鐵片𠝹傷需要縫針。餘下五名受傷警員，則包括扭傷腳部、膝頭受傷，手腕及肩膊受傷，亦有人感到頭暈。



警察評議會職方代表在聲明指，一些別有用心的暴力分子，往往乘大型公眾活動，以極有規模及組織能力的手段煽動及挑起衝突，目的在於破壞社會秩序、襲擊在場維持秩序的警務人員，部分人更以嚴重傷害警務人員身體為目標。整個遊行被這一批暴徒所騎劫和利用，其心可誅。執法人員對這些嚴重破壞社會安寧的暴徒絕不姑息，絕不能讓目無法紀的暴徒逍遙法外，還有那些經常包庇這班暴徒、為他們護航、姑息養奸者亦應深切反省。