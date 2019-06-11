逃犯末路：速龍小隊特別戰術平亂

面對示威者突然發難衝擊立法會、投擲雜物和搶鐵馬，警方昨凌晨如臨大敵，先後出動警察防暴隊、俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊控制場面，又向示威者施放胡椒噴霧水劑，部分警員更手持雷鳴登霰彈槍戒備。警力持續增加及鐵腕清場，最後將示威者包圍，結束一場暴力衝突。



警方首先派出機動部隊的防暴隊應戰，他們平日會進行反罪惡巡邏，一旦發生暴亂即換上防暴裝備出動，每隊防暴隊由四排警員組成，各人配備點三八口徑手槍及胡椒噴霧，第一排警員會手持警棍及盾牌；第二排會配備催淚彈，分別為手擲式及槍發式；第三排則配備橡膠子彈，由法德魯大口槍發射；第四排則配備M870雷鳴登霰彈槍及AR-15自動步槍，以對付危害他人生命的「暴徒級」示威者。



「速龍小隊」是警方二○一四年六月處理佔領行動時成立，由警察機動部隊教官組成，主要於警方行動被嚴重阻礙時出動，以迅速的手法移除障礙及執行鎖定及拘捕行動，而小隊於行動現場亦負責觀察及作出即時指導。



警方對付示威者期間亦曾使用胡椒噴霧水劑，早於一二年處理大型示威活動，警方曾使用大支裝胡椒噴霧，濃度及武力程度與細支裝相同，只是射程、每秒噴出量及有效範圍增加，大支裝的有效範圍為五米，之後警方更使用背囊式桶裝胡椒噴霧，射程更遠。