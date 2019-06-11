東方日報A1：港獨組織　號召衝擊　政府姑息

反對修訂《逃犯條例》遊行結束後，有港獨組織昨凌晨發起圍堵立法會行動，爆發歷時逾六小時的黑夜暴力衝突。逾千名示威者兵分三路，盤據立法會示威區、添美道及海富中心一帶，以戴口罩為首的示威者突衝擊立法會，衝破鐵馬防線，遭警方出動胡椒噴霧及伸縮警棍驅趕。示威者之後轉戰龍和道搬鐵馬堵路，警方增援收復失地，示威者退至告士打道佔領馬路，警方約凌晨三時展開清場行動，在舊灣仔警署將數百人包圍，逐一搜身及查證後放行，一名女子被帶走，另有十九人在衝突中被捕。警方及政府昨譴責示威者暴力行為，表明會追究到底。



政黨香港眾志在民陣遊行結束後，率先宣布於政府總部對出的添美道發起靜坐堵塞立法會行動，近一百名示威者及眾志成員坐於立法會停車場入口，要求與政府在六月十二日前對話，撤回逃犯條例修訂草案。鼓吹港獨的組織「學生動源」及香港獨立聯盟前晚七時許則於Facebook專頁發出聲明，呼籲市民到政府總部包圍立法會，並指一旦政府一意孤行，不排除有升級行動。



暴力衝突於凌晨零時揭幕，立法會示威區氣氛突變緊張，大批戴口罩、眼罩的示威者突衝前拆毀鐵馬，並推向警方防線，手拉手衝向立法會。有示威者向警方投擲雜物，有警員被擲中頭破血流，亦有記者受傷。警方就向示威者施放胡椒噴霧，派出俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊驅散人群。不過，示威者後退離開立法會，卻轉戰至龍和道。另一邊的金鐘夏慤道海富中心外，疑有人不願離開，並與警方推撞，警方一度出示黃旗，並施放胡椒噴霧。兩處火頭場面混亂，氣氛緊張。



近凌晨一時，示威者不斷搬出鐵馬佔據龍和道行車路，更投放雜物阻擋不讓汽車駛過，警方不斷推進，多次驅散示威者。至凌晨二時，警方將已散開至添馬公園的示威者驅散至中環海濱。數百名示威者則走向灣仔會展方向，他們再在告士打道佔據行車線，並搬出巴士站牌及回收箱作路障，令該處交通一度癱瘓。另一邊廂，警方將政總外靜坐的香港眾志成員及市民逐一抬走。



至凌晨三時，警方重整防線後成功驅散告士打道的示威者至舊灣仔警署對開，重開告士打道部分行車線。示威者於警署對開被警方包圍，席地而坐。警方查核示威者的身份證登記資料並搜身，期間有示威者暈倒。警方登記三百五十八名示威者資料，其中一名女示威者因無帶身份證被帶走，其後舊灣仔警署外一段道路正式解封。



警方指，對遊行最終引發暴力事件予以嚴厲譴責，認為示威者旨在霸佔主幹道，其行為不僅危害自身安全，亦危害其他道路使用者。示威者雖戴上口罩，但警方稱已將整個過程錄影，並會參考傳媒的錄影片段搜證，強調警方一定會追究到底。政府表示強烈遺憾，亦表明一定會全面追究。



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