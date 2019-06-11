天文台發出黃色暴雨警告　九龍城油尖旺區及觀塘可能嚴重水浸

0645 天文台發出局部地區大雨報告，九龍城區、油尖旺區及觀塘區的雨勢特別大，在上午6時40分的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。



可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。



0540 天文台發出特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港。



0525 天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。



大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。



雷暴警告仍然生效。上午5時天文台錄得氣溫29度，相對濕度百分之92。預測今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢頗大，最高氣溫約30度，吹和緩至清勁西南風；最高紫外線指數是3，曝曬級數中等。