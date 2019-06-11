高鐵香港段下月10日起增14個內地站點　每日加4對列車

中國鐵路總公司周一（10日）表示，從7月10日零時起，全國鐵路將實施新的列車運行安排。隨着新一批復興號動車組投入服務，高鐵香港段連接內地的站點將新增14個，增至58個；長途列車服務亦由現時每日13對，增加至17對。



廣深港高鐵香港段於去年9月正式開通後，內地共有44個站點可直達香港西九龍高鐵站。今次新增的內地站點包括白洋淀、重慶西、佛山西、邯鄲東、衡山西、貴陽東、南寧東、三水南、汕頭、天津西、梧州南、岳陽東、肇慶東及遵義。河北雄安新區的旅客，可乘坐天津西至香港西九龍的高鐵，直通香港。



港鐵亦宣布，新增的4對列車，是現時短途列車班次改作行走長途路線，將分別往來重慶、南寧、天津及肇慶。而現時每日5對以潮汕為終點站的列車服務當中，有1對班次會延伸服務至汕頭站。



中國鐵路總公司表示，在新的列車運行安排下，全國鐵路日常增開中長途直通旅客列車39對，暑期高峰期日均增加客運能力26萬個席位。此外，部分重點線路行車時間將大幅減少，例如昆明來往廣州的最短行車時間將減至約7小時，減幅逾1個小時。