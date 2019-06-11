逃犯末路：政府拒回應罷課罷市　稱不願青年被推上前線

立法會大會明日(12日)會就《逃犯條例》恢復二讀辯論。政府今早(11日)表示，保安局局長李家超昨日(10日)下午已致函立法會主席，並提交確保落實早前提出的三方面6個額外保障措施的政策聲明，包括多項人權保障，例如公開審訊、被告未證實有罪前被視為無罪等，亦已就其中一項保障提交政府修訂，即把可移交罪行刑期由3年提升至7年。



被問到有法律界人士質疑為何不把額外人權保障寫入條文中，政府指不寫入條文可保留靈活性，將來可能會要求個別司法管轄區增加承諾才移交逃犯，直言「今日講14條，唔會永遠都只係14條」。政府強調政策聲明有法律基礎和約束力，市民不必擔心。



對於民間正醞釀罷課罷市，以表達反對修訂《逃犯條例》。政府稱參與推動修例的官員是穩妥的法律專家，以及長期做保安工作的官員，他們仍然認為正在做一件對社會非常負責任的工作，政府面對困難會繼續解說，希望市民明白做這件負責任工作的原因，當局會盡量做多一點以釋除公眾疑慮。



政府續指，大家已經見到周日(9日)遊行後出現的激烈行為，尤其涉及很多年輕人，部分小朋友只有十幾歲，相信社會大眾都會很擔心，而任何文明社會都不願見到年輕人被推出去前線，做任何激烈行為，故呼籲學校、家長、機構、企業和工會，應該認真考慮鼓吹激烈行為對香港社會及青年人有甚麼好處。任何違法行為都會有後果，政府對年輕人特別關愛，不願意見到年輕人因為被政治化的事件而影響前途。