小三TSA今考中文　考生指題目易答但羨慕同學不用應考

小三全港性系統評估(TSA)今(11日)安排中文科紙筆評估。浸信會天虹小學今抽全級一成小三學生應考，兩名應考完閱讀及聆聽卷的學生指試卷容易作答，亦夠時間完成，但羨慕不用應考的同學，可以選擇就不會應考。



小三生陳慧琦及歐陽墨亦指，知道自己抽中要應考TSA時感到緊張，歐陽墨表示，可以選擇的話就不想應考，「因為又要考多一次試」。陳慧琦指，因為怕不夠時間，所以對應考很緊張，但因父母想她到海外升學，多考一次TSA可以挑戰自己，故她想應考。



天虹小學校長馮耀章表示，該校學生在上周考完試，之後有安排學生做中文及英文科歷屆試題，數學科則有在考試前、後做試題，但沒有安排額外練習。馮指，該校在上年曾作諮詢，全體家長中約60%期望抽考，40%期望全級考；小三家長則有超過一半期望抽考；而教師則有超過80%人期望抽考。



馮表示，有家長寫信表達不想孩子應考TSA，但該學生最終沒有被抽中，故不用因個別學生不應考而需啟動相關程序。馮指，雖然小三是第一個學習階段，但認為學生要面對的考試還有很多，亦不想他們要面對考試壓力，若公營學校可以選擇，他會選擇讓學生不用應考。



該校中文科科主任黎佩影今日監考，指中文科閱讀及聆聽卷符合小三學生水平，不少能力較高的學生都能在考試的一半時間內完成。她認為TSA會對學生構成考試壓力，若有得選擇亦不想學生抽考。