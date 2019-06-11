冒警威嚇援交女施淫　積犯男推銷員囚5年2個月

男推銷員曾因扮模特兒公司經理人強姦少女而入獄6年，惟他甫出獄3個月後再犯，今次則向18歲援交女訛稱自己是警察「外判調查員」，威脅令她答應性交。涉案33歲被告林介文早前於高院承認一項「以威嚇手段促致非法性交」的交替罪，法官今(11日)判處被告監禁5年2個月。



法官斥被告行為卑劣可恥，利用事主幼稚及脆弱，弄虛作假，又利用事主做援交一事，聲稱自己協助警方且要事主配合，並斥責被告非即興犯案，而是早有預謀。



法官又引述事主的心理評估報告，指她有不同創傷後遺症，包括輕度焦慮及抑鬱、對事件有中度壓力反應，於人群中時會有激烈情緒反應，擔心被告拍下的片段被公開，不敢向家人等透露事件，專家指事主長期心理健康或會受影響。被告的報告顯示他沉迷性事，會為一己私欲操控及威嚇別人。報告指，即使被告早前干犯另一強姦罪被判罪成時承諾改變性態度，但出獄不久即再找援交，報告指被告重犯機會高。



法官指，被告為性犯罪者，過往有同樣案底，案發時被告與事主性交沒使用安全措施且拍下片段，之後又再聯絡事主要求她再提供性服務，而事主心理亦有長遠影響，均是令案件的加刑因素。



辯方求情時曾指被告早已向控方提出會認罪，只是控方不接納，要求給予全數三分之一減刑。但法官看過相關信件後指看不到被告曾表示認罪，只是詢問過控方會否加入交替控罪，但遭控方拒絕。法官又指，被告曾指控自己早前的律師團隊令案件幾乎要重新排期，故只給予被告五分之一減刑，最終判處被告監禁5年2個月。